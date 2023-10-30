Теперь она отдыхает на кладбище в Киеве.

Игорь Исаков - супруг покойной телеведущей и актрисы Русланы Писанки - перезахоронил ее прах.

В программе "Сніданок з 1+1" он сообщил, что ранее ее прах находился в крипте Спасо-Преображенского собора, а сейчас он захоронен на одном из столичных кладбищ.

Прах Писанки теперь захоронен рядом с могилой ее мамы, отца, брата и других родственников.

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"Звонил муж Руси Игорь Исаков. Спокойный и облегченный. Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора сойти и спокойно пойти дальше", - передал разговор с Игорем Исаковым Егор Гордеев.

Отметим, Руслана Писанка умерла в июле 2022 года от рака. Ее жизнь оборвалась в Германии, где она находилась на лечении последнее время.

Напомним, ранее муж Русланы Писанки рассказал, как живет после мучительной потери. Исаков не верил, что болезнь заберет у него жену. Мужчина будто не хочет до сих пор верить в смерть Писанки. Он ничего не меняет в доме.

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