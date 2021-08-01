Певица отправилась в отпуск вместе со своим супругом Потапом.

Украинская певица Настя Каменских отправилась в отпуск вместе со своим супругом, рэпером Потапом.

"Если вы следите за моими историями и постами, то видели сколько концертов мы с моей командой выступили, сколько было проектов, съёмок и работы за последние два месяца! Так вот, самое время побаловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие! Так что ждите много красивых фоточек", - написала Настя в Instagram.

Также певица добавила, что отпуск для них с Потапом - это не просто способ отдыха, но и возможность побыть вдвоем и насладиться друг другом.

"Отпуск для нас - это не просто про выспаться, накупаться, объесться и впечатляться новыми местами! Это возможность насладиться друг другом, когда ты никуда не спешишь, счастливый и максимально расслабленный. Всем шлю самые добрые вибрации", - добавила певица.

Такой пост она сопроводила фотографией, на которой предстала без макияжа и в постели. В кадре звезда целует руку Потапа.

"Почему ты мои руки так не выставляешь? Тоже вместе же отдыхаем, Насть", - прокомментировала такой снимок подруга Насти Анна Андрийчук, которая недавно развелась с Позитивом.

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Автор: Диана Могилевич