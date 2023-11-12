Александра Пахмутова спела вместе с украинскими детьми на своем концерте.

Российская пианистка и автор песен Александра Пахмутова, творчество которой чтит Владимир Путин, устроила циничную выходку в день своего рождения.

Свое 94-летие народная артистка СССР праздновала в пансионате в подмосковных Снегирях, в котором якобы удерживают украинских детей из временно оккупированного Донецка. Вероятно, что это депортированные несовершеннолетние украинцы.

На своем празднике Пахмутова сыграла на фортепиано свои прежние хиты, а детей заставили петь. Эти кадры быстро подхватили пропагандистские СМИ России.

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Подростки из оккупированного Россией Донбасса исполнили песню "Птица счастья". Слушателям этот шлягер стал известным в исполнении украинского певца родом из села Немировка Хмельницкой области Николая Гнатюка. Он стал первым исполнителем композиции, который и сделал ее очень популярной.

Теперь в честь дня рождения Пахмутовой учить песню заставили и детей из Донецка.

Известно, что с 94-летием женщину поздравил и кремлевский вождь Путин, поблагодарив ее за вдохновенное творчество, которое "пользуется всенародной любовью". А еще недавно Пахмутова и сама благодарила российского диктатора. Делала это артистка после оккупации Крыма.

Тогда, в 2014 году, Пахмутова и ее муж встретились с Путиным и сказали: "Мы ваши болельщики! Благодарим Вас за Крым".

Именно из-за этого Пахмутова в 2018 году была занесена в базу "Миротворец".

Ранее УНИАН писал о сбежавшие звезды-предатели к Путину.

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