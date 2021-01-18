Певица отдыхает с супругом на Бали.

Украинская певица Надя Дорофеева вместе со своим супругом владимиром Дантесом отдыхает на Бали.

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Пара радостно делится со своими фанатами летними снимками. В этот раз Дантес обнародовал в Instagram фотографию из бассейна. Он по горло стоит в воде, а Надя в сером раздельном купальнике сидит у него на плечах.

"Ну вот, а ещё говорят, что Дантес на шее у Дорофеевой сидит", "Лучшая пара шоу-бизнеса", "Милашки", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич