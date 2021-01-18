Дорофеева отдыхает на Бали / instagram.com/vladimirdantes
Украинская певица Надя Дорофеева вместе со своим супругом владимиром Дантесом отдыхает на Бали.
Читайте такжеПышнотелая модель Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки на теле
Пара радостно делится со своими фанатами летними снимками. В этот раз Дантес обнародовал в Instagram фотографию из бассейна. Он по горло стоит в воде, а Надя в сером раздельном купальнике сидит у него на плечах.
"Ну вот, а ещё говорят, что Дантес на шее у Дорофеевой сидит", "Лучшая пара шоу-бизнеса", "Милашки", - написали фанаты.
Дорофеева отдыхает на Бали / instagram.com/vladimirdantes
Другие новости УНИАН:
- У Джастина Тимберлейка родился сын
- Ирина Билык и Элина Иващенко ездили на приём к Лукашенко
- Украинский артист полностью разделся и наткнулся на хейт
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram