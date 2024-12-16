Семья готовится к новогодним праздникам.

Приближение новогодних праздников чувствуется уже повсюду: улицы городов сияют иллюминацией, витрины магазинов манят праздничными украшениями, а в домах украинцев появляются елки и гирлянды. Не остались в стороне и звезды украинского шоу-бизнеса. Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин, вместе с детьми украсили свой загородный дом к Новому году и Рождеству, создав настоящую зимнюю сказку.

Надя поделилась фотографиями праздничного декора в своем Telegram-канале, где можно увидеть огромную елку, которая достигает почти потолка. Новогодняя красавица украшена разнообразными игрушками: от классических шаров до фигурок животных, ангелов и сказочных персонажей.

На фотографиях видно, как вся семья участвует в процессе украшения. Миша Кацурин распутывает длинную гирлянду, его дочь Саша, стоя на лестнице, развешивает игрушки, а Надя Дорофеева демонстрирует коллекцию елочных украшений.

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Праздничный декор не ограничился только елкой.

"Наше утро. Самое веселое в украшении елки - распутывать гирлянду", - с юмором прокомментировала фотографии певица.

Обеденный стол семьи также украшен новогодними композициями из веточек ели и свечей, создавая уютную и праздничную атмосферу.

Напомним, Надя Дорофеева впервые после разрыва воссоединилась на сцене с бывшим.

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