Дорофеева предстала в ярком образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в социальной сети Instagram фотографию с шоу "Голос страны".

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Звезда позирует в серебристом мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Также Надя сделала высокий пучок, освободив пару локонов на челке. 

"Надя, твой наряд - вау", "Балдёжный образ", "Самый красивый тренер "Голосу країни"", "Боже мой, девочка, ты красивая", - пишут поклонники.

Дорофеева предстала в ярком образе / instagram.com/nadyadorofeeva

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Автор: Диана Могилевич