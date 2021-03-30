Дорофеева предстала в ярком образе / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в социальной сети Instagram фотографию с шоу "Голос страны".
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Звезда позирует в серебристом мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Также Надя сделала высокий пучок, освободив пару локонов на челке.
"Надя, твой наряд - вау", "Балдёжный образ", "Самый красивый тренер "Голосу країни"", "Боже мой, девочка, ты красивая", - пишут поклонники.
Дорофеева предстала в ярком образе / instagram.com/nadyadorofeeva
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