Певица восхитила сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новы снимок, на котором предстала в дерзком образе.
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Звезда надела черные латексные штаны и топик с длинными рукавами, при этом плечи она оставила слегка оголенными. Волосы певица распустила и томным взглядом смотрела в зеркало.
Таким фото Надя напомнила фанатам, что 21 апреля ей исполнился 31 год.
"Какая же ты красивая", "Ты прекрасна", "Богиня," "Кукла", - написали фанаты.
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