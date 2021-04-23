Певица показала новое фото.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новы снимок, на котором предстала в дерзком образе.

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Звезда надела черные латексные штаны и топик с длинными рукавами, при этом плечи она оставила слегка оголенными. Волосы певица распустила и томным взглядом смотрела в зеркало.

Таким фото Надя напомнила фанатам, что 21 апреля ей исполнился 31 год.

"Какая же ты красивая", "Ты прекрасна", "Богиня," "Кукла", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич