Певица недавно вернулась с отдыха на Бали.

Украинская певица Надя Дорофеева вместе со своим супругом Владимиром Дантесом вернулась с отдыха на Бали. При этом фотографии они до сих пор постят.

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В этот раз Дантес в своем Instagram показал фото, на котором он вместе с Надей позирует в ванне с цветами. Оба они были обнаженными.

"Доброе утречко! Всем поцелуйчик от Нади и удивленное веснушчатое лицо от меня", - подписал фото Дантес.

"Очень красивая и талантливая пара", "Очень харизматичный мужчина, вообще классная пара", "Я думаю, что невозможно найти более красивую пару, чем вы... И я говорю не только об эстетике", - пишут в комментариях поклонники.

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Автор: Диана Могилевич