Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новый снимок с Бали.
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Звезда отдыхает на курорте со своим супругом, артистом Владимиром Дантесом. Пара часто делиться с фанатами "летними" фотографиями.
В этот раз Надя показала фото, на котором позирует возле бассейна на лежаке. Она предстала в голубом раздельном купальнике, тем самым засветив свою подтянутую фигуру.
Руки она поднесла к волосам, чтобы сделать их более объемными. Но уже на другом снимке Надя привстала и засветила свои ягодицы.
"Купальный сезон закрыт", - подписала фото Дорофеева.
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