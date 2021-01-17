Певица показала фото с Бали.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новый снимок с Бали.

Читайте такжеРегина Тодоренко показалась без макияжа (фото)

Звезда отдыхает на курорте со своим супругом, артистом Владимиром Дантесом. Пара часто делиться с фанатами "летними" фотографиями.

В этот раз Надя показала фото, на котором позирует возле бассейна на лежаке. Она предстала в голубом раздельном купальнике, тем самым засветив свою подтянутую фигуру.

Руки она поднесла к волосам, чтобы сделать их более объемными. Но уже на другом снимке Надя привстала и засветила свои ягодицы.

"Купальный сезон закрыт", - подписала фото Дорофеева.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич