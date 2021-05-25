На снимке артистка позирует на фоне пляжа.

Начавшая сольную карьеру певица Надя Дорофеева, она же Dorofeeva, очаровала фанатов своей роскошной подтянутой фигурой.

Читайте также"Чем пахнет счастье?": Анна Ризатдинова блеснула фигурой в модном купальникеСоответствующее фото артистка разместила на своей странице в Instagram.

В кадре поп-звезда предстала в обтягивающем ромпере бирюзового цвета, подчеркивающем ее точеную фигуру - стройную талию, подтянутые ножки и аппетитные ягодицы.

Дополнила образ Дорофеева светлыми кроссовками и распущенными волосами. В кадре она позирует спиной к камере.

«Лето уже так близко», - подписала невероятно красивый снимок Надя.

Сольная карьера Дорофеевой: что известно

Украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний подтвердили, что их дуэт "Время и Стекло" прекращает существование.

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом DOROFEEVA. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit. Позже она выпустила трек "А tebe...".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко