Певица едва не задохнулась во время подготовки к шоу.

Украинская певица Тина Кароль на своем YouTube-канале рассказала об инциденте, который произошел во время подготовки одного из ее шоу.

Оказывается, что певица хотела, чтобы вместе с ней на сцене выступали и ее двойники. Для этого нужно было сделать всем девушкам одинаковые маски. Так, Кароль пришла в мастерскую, где их изготовляют из гипса. Мастера нанесли ей на лицо гипс. И когда он начал сохнуть, то сдавливал ее голову. В итоге Тина едва не задохнулась. А самое страшное то, что происходило это в момент, когда в комнате никого не было.

"Я поперлась сама в подвал, где ребята профессионально делают маски. Они замотали мою голову в гипс. Оставили только отверстия для носа, чтобы я могла дышать. Этот гипс начал сохнуть и постепенно сдавливаться. Оно начало душить меня, я понимаю, что в комнате никого нет ", - сказала Кароль.

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Также она добавила, что в связи с этой ситуацией у нее началась паническая атака, с которой она едва справилась. В итоге она попросила мастера снять гипс, так как уже не могла свободно дышать. Конечно, маски так и не получились, но Тина придумала другой способ, как воплотить свою задумку в реальность.

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Автор: Диана Могилевич