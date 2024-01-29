О гибели Владимира Фединчука стало известно сегодня.

Украинский актер Владимир Фединчук героически погиб в бою с оккупантами. Это произошло еще 22 января под Михайловкой, в Донецкой области. Герою был всего 31 год.

Свои соболезнования уже успел выразить мэр Ровно Александр Третьяк. На своей странице в Facebook он написал:

"К сожалению, гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации".

Директор драмтеатра Владимир Петрив тоже выразил скорбь. Он написал, что Фединчук защищал Украину с 2014 года.

"Ты встретил 2024 год на нуле. Ты писал, что знаешь запах боя, что больше недели не вылезал из окопа, что видел, как собратьев посекло осколками, а потом сам почувствовал боль в искалеченной руке. И вдруг ты пропал. Связь оборвалась, но надежда жила. А потом известие: тебя больше нет с нами. Ты погиб как герой. В бою".

Чем известен Владимир Фединчук

Владимир Фединчук - актер театра. Он закончил университет по специальности "Театральное искусство". Известно, что он работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. С 2016 года Фединчук стал актером Ровенского областного музыкально драматичного театра.

Он сыграл в таких спектаклях как "Зернохранилище", "Энеида", "Скрудж. Рождественская история" и других.

Напомним, ранее известная украинская певица сообщила о внезапной смерти брата-военного.

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