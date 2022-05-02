Журнал посвятил новую обложку Украине.

Французский журнал Elle выпустил новый номер с моделью Лорен Вассер на обложке. Примечательно, что девушка позировала на синем фоне, а надписи напечатаны желтым цветом. Эти цвета символизируют украинский флаг.

Таким образом Elle поддержал Украину в войне, которую на нашей территории развязала Россия. Интересно и то, что Лорен - это известная модель, которая в 24 года потеряла обе ноги. Но она не отчаивалась и упорно шла к своим целям. Несмотря на инвалидность, она достигла высот в модельном бизнесе.

Известно, что Лорен потеряла ноги из-за токсического шока (интоксикация организма в результате острой бактериальной инфекции, - УНИАН). Позже ей сделали золотые протезы, которые и прославили девушку на весь мир.

Ранее УНИАН сообщал, кто из голливудских актрис поддержал Украину.

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