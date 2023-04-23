Выступление российского рэпера обернулось скандалом.

22 апреля российский рэпер Noize MC, который поддержал Украину еще в 2014 году, дал концерт в Кишеневе. Туда пришли слушатели с украинскими флагами. В сети показали видео, как охрана забрала у гостей флаги. Неизвестный мужчина в черном даже бросил сине-желтый флаг на пол.

Noize MC отреагировал на это довольно остро. Он остановил выступление и заявил, что не продолжит петь, пока флаги не будут возвращены владельцам. После этих слов люди из зала начали кричать "Нет войне!"

Реакция соцсетей

"Вообще, это вопрос к организаторам. Охране сказали отбирать флаги - они выполняют. А вот кто дал указание - большой провокатор"

"В случае Нойза абсолютно не согласен с тем, что он провокатор. В прошлом году он вместе с Монеточкой (российская певица, которая выступила против войны, - ред) устраивал серию благотворительных концертов, деньги собранные на которых шли на помощь украинским беженцам, плюс он чётко во всех интервью высказал свою антивоенную позицию"

"Нойз отказался продолжать концерт, пока не вернут флаги"

"Это протест! Против страны террориста, против его представителей, которые ходят как с писанной торбой со своей "нивсётакоднозначностью"

Напомним, недавно Noize MC выпустил мощную песню о российской пропаганде.

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