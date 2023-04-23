22 апреля российский рэпер Noize MC, который поддержал Украину еще в 2014 году, дал концерт в Кишеневе. Туда пришли слушатели с украинскими флагами. В сети показали видео, как охрана забрала у гостей флаги. Неизвестный мужчина в черном даже бросил сине-желтый флаг на пол.
Noize MC отреагировал на это довольно остро. Он остановил выступление и заявил, что не продолжит петь, пока флаги не будут возвращены владельцам. После этих слов люди из зала начали кричать "Нет войне!"
Реакция соцсетей
- "Вообще, это вопрос к организаторам. Охране сказали отбирать флаги - они выполняют. А вот кто дал указание - большой провокатор"
- "В случае Нойза абсолютно не согласен с тем, что он провокатор. В прошлом году он вместе с Монеточкой (российская певица, которая выступила против войны, - ред) устраивал серию благотворительных концертов, деньги собранные на которых шли на помощь украинским беженцам, плюс он чётко во всех интервью высказал свою антивоенную позицию"
- "Нойз отказался продолжать концерт, пока не вернут флаги"
- "Это протест! Против страны террориста, против его представителей, которые ходят как с писанной торбой со своей "нивсётакоднозначностью"
На концерте Noise MC у гостей отбирали украинские флаги
Напомним, недавно Noize MC выпустил мощную песню о российской пропаганде.
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