Она пыталась помочь папе избавиться от вредной привычки.

Известная украинская телеведущая Валентина Хамайко впервые рассказала об отношениях с отцом и его проблемах с алкоголем.

"С папой у нас не было такого теплого общения, как с мамой. Было просто родительское общение. С определенного периода с ним стало немножко тяжелее. Наверняка это был кризис 40 лет. Папа начал меняться", - рассказала Валентина в интервью проекту "Слава+".

Она также добавила, что почувствовала эти изменения. Отцу было трудно адаптироваться к новым реалиям жизни.

"Появилась наша такая семейная боль, потому что это был конец 90-х и тогда что-то где-то приватизировали, а он не мог вписаться в эту историю. Потом появлялись какие-то молодые люди возле него. Я помню, что раньше мы ездили на море всей семьей, а потом наступил период, когда папа начал выпивать. И эта история начала его затягивать с возрастом", - призналась Хамайко.

Валентина говорит, что тогда она училась в старших классах школы и пыталась помочь отцу преодолеть эту проблему.

"Это уже была большая проблема семьи. Мы пытались ее как-то побороть, но, к сожалению, это было безуспешно", - добавила женщина.

Телеведущая вспоминает, что могло стать причиной вредной привычки отца.

"Он не был слабым, видимо он был очень добрым и мягким. Он был заведующим большой аптеки в Медгородке и у него было много друзей. Однако эти друзья постоянно у него что-то просили и он помогал. Мне кажется, что когда ему исполнилось 40 лет, он просто закрылся во всех своих проблемах", - говорит она.

Валентина также добавила, что после смерти родителей, она с сестрой поняла, что мать и отец на каком-то этапе жизни потеряли связь и погрузились в свои проблемы.

Напомним, недавно Валентина Хамайко рассказала о смерти пасынка, который погиб на войне.

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