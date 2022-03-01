Звезды запустили флешмоб в поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Телеканал 1+1 запустил патриотический флешмоб "Музыкальная оборона" в поддержку украинского народа, который уже шестые сутки героически борется с российскими оккупантами.

Участники шоу "Голос країни" телеканала 1+1 и звезды шоу-бизнеса активно снимают для соцсетей видео, в которых исполняют уже известные или только что написанные песни о войне и гимн Украины. К флешмобу уже присоединилась участница "Голоса страны-12" Лия Меладзе и финалистка "Голоса страны-11" Галина Куришко и другие. Под видео ставят хэштег #музичнаоборона. Видео будут опубликованы в соцсетях и на официальном аккаунте "Голоса страны" в YouTube.

Напомним, 12 сезон главного вокального шоу "Голос країни" вышел под лозунгом "Так звучить твоя країна".

Присоединяйтесь к флешмобу, чтобы поддержать украинцев и привлечь внимание большего количества людей в мире к ситуации в Украине.

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