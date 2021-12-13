Максим Галкин и Алла Пугачева приняли участие в программе.

Российская певица Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным пришли на передачу, в которой поднялась тема о ее мужьях.

Ведущая отметила, что Примадонна много раз состояла в официальном браке с разными мужчинами, а кроме этого, у нее были и другие романы.

"Твоих мужей не сосчитаешь. Пальцев не хватит", - сказала ведущая.

Читайте такжеКсения Мишина впервые рассказала, почему разошлась с Эллертом (видео)На что Примадонна ответила, что сейчас посчитать намного легче. "Вот, последний", - сказала звезда и указала пальцем на Максима Галкина. Но шоумен также не растерялся и жестко пошутил над своей супругой: "Дай Бог".

Примадонну удивил такой комментарий Максима Галкина. От удивления она открыла рот, а затем постаралась прикрыть свое лицо. Также было видно, что ей очень неловко.

Алла Пугачева: личная жизнь

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич