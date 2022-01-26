Полиция уже задержала мужчину.

Пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области сообщила, что в Одессе задержали 40-летнего мужчину по подозрению в угоне авто премиум-класса Hyundai Santa Fe.

Сообщается, что его "поймали" по горячим следам. Он ездил по городу в поисках автомобиля, а когда нашел, бросил свою машину и скрылся на угнанной. При обыске в его машине полицейские нашли электронные устройства для взлома транспортных средств, пистолет травматического действия, паспорт, выданный на его имя иностранным государством, и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

По информации "Думской", злоумышленником оказался супруг украинской певицы Виктории Петрик. Мужчину узнали по телосложению, так как звезда периодически выставляла фото с ним, но прикрывала лицо смайликом.

Сейчас Владимир Андрушкевич находится в СИЗО. При этом за него могут внести залог в размере 744,3 тыс. грн.

Читайте также "Мы убиты горем": крестный сын Тарантино покончил с собой на Гавайях Кто такая Виктория Петрик

Виктория Петрик - украинская певица. Обладательница титула самой сексуальной участницы Новой волны 2014 года. Победитель "Детской Новой волны 2010". Старшая сестра Анастасии Петрик.

Она представляла Украину на Детском Евровидение 2008 в Лимасоле, где заняла 2 место. Представительница Украины на Новой Волне 2014.

Вас также могут заинтересовать новости: