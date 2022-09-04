Актеры признаются, что все началось со служебного романа.

Роль Мотри в культовом украинском сериале "Поймать Кайдаша" мигом сделала актрису Антонину Хижняк известной на всю страну. Она посетила "Сніданок з 1+1" со своим возлюбленным Александром Боднарем - тоже актером театра и кино.

Александр признался, что, когда познакомился с любимой, он не видел сериал "Поймать Кайдаша".

"Главное, что когда я с Тоней познакомился, я не смотрел сериал вообще на тот момент. Потому что если бы посмотрел, я бы вряд ли решился подойти к ней", - смеется любимый актрисы.

Актеры признаются, что все началось со служебного романа. Антонина вспомнила, что первая их романтическая встреча с треском провалилась, и ей несколько месяцев пришлось просить прощения. Все произошло из-за того, что она была накручена из-за определенных проблем, а Саша просто попался под руку.

"У нас очень постепенно все с ним раскручивалось, я испытывала симпатию. Но я не спешила в эти отношения... Мы шифровались", - говорит Хижняк.

Но переломным моментом стал инцидент - актриса сломала ногу, а Александр проявил максимум внимания, заботы и поддержки. "Он меня реально носил на руках", - говорит она.

Актер признается, что существуют определенные трудности в общении с сыном Антонины.

Напомним, после выхода сериала "Поймать Кайдаша" все украинское интернет-пространство обсуждало его. Творение украинского режиссера Александра Тименко и шоураннера Натальи Ворожбит побило все рекорды по просмотрам, а Facebook пестрел хвалебными отзывами. Почему же сериал, снятый по мотивам классической повести "Кайдашева сім'я" так сильно пришелся по душе украинскому зрителю - узнавайте по линку.

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