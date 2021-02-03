Легендарная итальянская актриса поделилась с поклонниками снимком со стильной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа из недавней фотосессии.

Читайте такжеСама нежность: Моника Беллуччи поделилась снимком из фотосессии для глянцаОна поделилась кадром с фотосессии для журнала Sorbet. На фото Беллуччи предстала в роскошном коктейльном платье фиолетово-черного цвета и в кожаных перчатках. Поверх перчаток надеты изысканные браслеты от cartier. Волосы актрисы уложены в объемную прическу с легкими локонами, она нанесла насыщенный макияж.

"Последнее фото истории с обложки", - подписала снимок звездная актриса.

Автором снимка, сделанного в латнском кабаре Paradis, стала немецкий фешн-фотограф Эллен фон Унверт. Она получила популярность, когда сняла Клаудиу Шиффер для рекламы джинсов Guess?. Большинство работ Эллен посвящено эротической женственности.

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Автор: Ирина Погорелая