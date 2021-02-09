Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram снимок из новой фотосессии для одной из самых известных ювелирных марок.
Читайте такжеМоника Беллуччи показала снимок, на котором предстала в строгом образеВ частности, она поделилась кадром с фотосессии для французского дома по производству часов и ювелирных изделий cartier. На черно-белом фото Беллуччи предстала в чувственном образе, скрестив перед собой руки и закрыв глаза.
На голове у актрисы тонкая шапочка. Она нанесла легкий макияж. На руке у Беллуччи красуется браслет от известной марки.
"Всем прекрасной недели", - подписала снимок Беллуччи.
Автором снимка стал французский рекламный, фэшн и beauty фотограф Тиемо Сандер. Он известен тем, что снимает яркие и женственные фотографии. Среди его клиентов Marie Claire France, Elle Span, Soon International.
Новости по теме
- Звездная Моника Беллуччи в платье от знаменитого бренда предстала в необычном образе
- В окружении мужчин: Моника Беллуччи поделилась снимком из фотосессии для глянца
- Элегантность и стиль: Моника Беллуччи предстала в ярком образе
- Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи снялась для обложки глянца
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram