Звездная итальянская актриса поделилась с поклонниками снимком с очередной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram снимок из новой фотосессии для одной из самых известных ювелирных марок.

Читайте такжеМоника Беллуччи показала снимок, на котором предстала в строгом образеВ частности, она поделилась кадром с фотосессии для французского дома по производству часов и ювелирных изделий cartier. На черно-белом фото Беллуччи предстала в чувственном образе, скрестив перед собой руки и закрыв глаза.

На голове у актрисы тонкая шапочка. Она нанесла легкий макияж. На руке у Беллуччи красуется браслет от известной марки.

"Всем прекрасной недели", - подписала снимок Беллуччи.

Автором снимка стал французский рекламный, фэшн и beauty фотограф Тиемо Сандер. Он известен тем, что снимает яркие и женственные фотографии. Среди его клиентов Marie Claire France, Elle Span, Soon International.

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Автор: Ирина Погорелая