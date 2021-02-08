Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram снимок из новой фотосессии для одной из самых известных ювелирных марок.
Читайте такжеЭлегантность и стиль: Моника Беллуччи предстала в ярком образеВ частности, она поделилась кадром с фотосессии для французского дома по производству часов и ювелирных изделий cartier. На фото Беллуччи предстала в эффектном кожаном комбинезоне черного цвета. Актриса также расстегнула пуговицы в области декольте.
Волосы актрисы уложены в легкую прическу, также она нанесла легкий макияж. На руке у Беллуччи красуется браслет от известной марки.
Автором снимка стал французский рекламный, фэшн и beauty фотограф Тиемо Сандер. Он известен тем, что снимает яркие и женственные фотографии. Среди его клиентов Marie Claire France, Elle Span, Soon International.
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