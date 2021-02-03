Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram новый снимокиз новой фотосессии для одной из самых известных ювелирных марок.
Читайте такжеСама нежность: Моника Беллуччи поделилась снимком из фотосессии для глянцаОна поделилась кадром с фотосессии для французского дома по производству часов и ювелирных изделий cartier. На фото Беллуччи предстала только в черном боди, поверх которого актриса надела строгий пиджак. Волосы актрисы уложены в прическу, также она нанесла легкий макияж. На руке у Беллуччи красуются часы от известной марки.
Автором снимк стал французский рекламный, фэшн и beauty фотограф Тиемо Сандер. Он известен тем, что снимает яркие, солнечные и женственные фотографии. Среди его клиентов Marie Claire France, Elle Span, Soon International.
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