Легендарная итальянская актриса поделилась с поклонниками снимком с очередной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram новый снимокиз новой фотосессии для одной из самых известных ювелирных марок.

Читайте такжеСама нежность: Моника Беллуччи поделилась снимком из фотосессии для глянцаОна поделилась кадром с фотосессии для французского дома по производству часов и ювелирных изделий cartier. На фото Беллуччи предстала только в черном боди, поверх которого актриса надела строгий пиджак. Волосы актрисы уложены в прическу, также она нанесла легкий макияж. На руке у Беллуччи красуются часы от известной марки.

Автором снимк стал французский рекламный, фэшн и beauty фотограф Тиемо Сандер. Он известен тем, что снимает яркие, солнечные и женственные фотографии. Среди его клиентов Marie Claire France, Elle Span, Soon International.

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Автор: Ирина Погорелая