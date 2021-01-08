Легендарная итальянская актриса поделилась новыми снимками со стильной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новые снимки своего роскошного образа.

Читайте такжеМоника Белуччи в наряде от легендарного дизайнера покорила поклонниковАктриса поделилась кадром с фотосессии. На одном со снимков Беллуччи предстала в роскошном розовом платье с глубоким декольте от moschino. Волосы актрисы уложены в объемную прическу.

В качестве украшений актриса надела колье и сережки от cartier.

На лице у Моники насыщенный профессиональный макияж с акцентом на глаза.

Кроме того, звездная актриса выложила снимкок для обложки журнала Sorbet. На нем она также одета в платье серебрянного цвета с глубоким декольте и с украшениями от cartier. Актриса изображена в окружении молодых мужчин.

На своей странице в Инстаграм журнал также выложил фото с Моникой Белуччи.

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Автор: Ирина Погорелая