Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новые снимки своего роскошного образа.
Читайте такжеМоника Белуччи в наряде от легендарного дизайнера покорила поклонниковАктриса поделилась кадром с фотосессии. На одном со снимков Беллуччи предстала в роскошном розовом платье с глубоким декольте от moschino. Волосы актрисы уложены в объемную прическу.
В качестве украшений актриса надела колье и сережки от cartier.
На лице у Моники насыщенный профессиональный макияж с акцентом на глаза.
Кроме того, звездная актриса выложила снимкок для обложки журнала Sorbet. На нем она также одета в платье серебрянного цвета с глубоким декольте и с украшениями от cartier. Актриса изображена в окружении молодых мужчин.
На своей странице в Инстаграм журнал также выложил фото с Моникой Белуччи.
Новости по теме
- Моника Беллуччи в компании молодого манекенщика снялась в фотосессии для модного глянца
- Моника Беллуччи снялась в фотосессии с молодым манекенщиком
- Моника Беллуччи в платье от известного дизайнера предстала в нежном образе
- Моника Беллуччи в платье от известного дизайнера предстала в интересном образе
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram