Знаменитая актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram очередной снимок с нового фотосета.
Читайте такжеС глубоким декольте и в изумрудах: Моника Беллуччи предстала в элегантном аутфитеЗвездная актриса выложила в соцсеть новый кадр, поставив под ним просто сердечко вместо подписи. Снимок сделан для ноябрьского номера итальянского глянцевого журнала.
На фото Беллуччи позирует в длинном и пышном голубом платье от Dolce&Gabbana. Ее волосы красиво уложены в прическу. А на голове у нее шляпка с вуалью. Образ, созданный DGAltaModa, состоит из тюлевого платья с корсетом, шлейфом и цветочными аппликациями из органзы и бархата.
Сам снимок сделан в Романелле - художественной галерее Флоренции.
Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка.
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