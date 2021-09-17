Примадонна показалась в стильном образе.

Российская певица Алла Пугачева на новом снимке предстала в модных прямых джинсах и темно-синей футболке, на верх которой накинула укороченную джинсовку с рукавом в две четверти. Дополнила она такой стильный образ белыми кроссовками и полупрозрачными черными перчатками.

Также Примадонна распустила свои кудрявые волосы и нанесла легкий макияж. Такой ее аутфит вызвал восторг у поклонников.

"Вы - пример во всем", "Красавица", "Естественная и привлекательная", "Великолепная", "Очаровательный образ, так держать. Вы звезда были, ей и останетесь", - пишут фаны в комментариях под фото.

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Алла Пугачева - 72-летняя российская певица, народная артистка СССР. В репертуар певицы входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов. С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года.

В 2010 году прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности: часто принимает участие в сборных концертах и телепередачах. Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

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Автор: Диана Могилевич