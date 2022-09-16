По словам Маремухи, ей очень нравится Тина Кароль.

Украинская модель, участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха рассказала, что является бисексуальной.

Ведущий программы "Слава+" Слава Демин спросил у нее, кто из украинских артисток ей нравится больше всего. На что Маремуха без капли сомнения ответила: "Тина Кароль. Вот в своем новом образе она мне очень заходит".

Также модель ответила, как отреагировали ее близкие на то, что она бисексуальная. По словам Виктории, об этом ее близкие узнали, когда она приехала домой.

Тогда к ним в гости зашел сосед, и в это же время по телевизору показывали ее интервью. Когда родные услышали ее признание о бисексуальности, то потеряли дар речи.

Отметим, Виктория Маремуха замужем за иностранцем Луи. В сентябре 2022 года у них родился первенец.

При этом пара живет в гостевом браке. У каждого из них есть личное пространство и каждый может заниматься сексом с кем хочет.

Напомним, ранее Виктория Маремуха публично призналась в изменах супругу.

Вас также могут заинтересовать новости: