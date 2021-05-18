Известная 26-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми снимками.

Популярная модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась нежным снимком с отдыхаНа одном из новых снимков Роуз позирует за столиком в кафе в белом мини-платье белоснежного цвета и причудливого покроя. Возле нее стоит стакан сока.

Волосы модель распустила и надела солнцезащитные очки в тон наряду.

"Обслуживаю вас дерзко", - подписала снимки модель.

На другом фото модель позирует на фоне природы. Она повернулась к камере объектива задом. На фото видно, что мини-платье едва прикрывает ее попу.

Роуз указала локацию, где были сделаны снимки - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Иван Бойко