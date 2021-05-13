Деми Роуз похвасталась очередным снимком с Ибицы.

Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instgram фотографию с отдыха в Испании. Девушка уже несколько недель находится на курорте Ибица.

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В этот раз она показала снимок, на котором позирует возле Средиземного моря в мини-юбке и топике, который едва прикрывает ее грудь. Также Деми подобрала под такой летний образ маленькую сумочку в стиле лего.

"Кукла Деми", - лаконично она подписала снимок.

Буквально за несколько часов фото набрало почти 270 тысяч лайков. Фанаты не скупятся на комплименты.

"Ты очень красивая", "Тебе к лицу этот костюмчик", "Порадовала глаз", - пишут поклонники.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич