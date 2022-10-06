Джиган со своей женой / фото instagram.com/samoylovaoxana

Российский рэпер Джиган, который родился в Одессе, с 24 февраля молчал о геноциде своего народа. Он не прервал молчание даже тогда, когда по приказу Путина бомбили мирные районы его родной Одессы и убивали детей. Однако сейчас в своем блоге он посмеялся над россиянами, сбегающими от частичной мобилизации. 

Так, смешные картинки, опубликованные Джиганом, связаны с тем, что мужчины сейчас массово бегут из Российской Федерации в соседние страны, куда им еще не закрыт въезд. 

Джиган посмеялся над убегающими от мобилизации русскими / Скриншот
Джиган посмеялся над убегающими от мобилизации русскими / Скриншот

Отметим, что Джиган воспитывает четырех несовершеннолетних детей, поэтому он не попадает под мобилизацию. 

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Напомним, еще одна молчунья, которая долгое время живет и работает в России - Наташа Королева. На днях она заявила, что если ее мужу Тарзану придет повестка, он пойдет воевать в Украину на стороне оккупантов. Хоть стриптизёру и 52 года, но он имеет звание офицера - именно их призывают в первую очередь в рамках частичной мобилизации.

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