Анна Неплях 16 февраля попала в неприятную ситуацию.

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях 16 февраля рассказала, что ее автомобиль якобы обстреляли, когда она находилась за рулем. Сейчас модель сообщила больше деталей инцидента.

Оказалось, она сама не поняла что случилось. Вот что Неплях сообщила подписчикам своего блога:

"Вокруг не было машин, никто рядом не гонял, не было рядом никаких грузовых машин. И я слышу как выстрел. Испугалась так, что пригнулась. Смотрю в зеркало заднего вида и вижу, что заднее стекло машины в паутинке. Я в шоке начала ехать, потому что позади меня тоже машины на развороте, и мое заднее стекло полностью сыпется".

Когда девушка добралась до своего дома, она детальнее осмотрела автомобиль и выяснила, что у нее в салоне сзади под стеклом был камешек. Анна подозревает, что именно он стал причиной разбитого стекла.

"Кроме того, что оно на меня упало с неба, – других объяснений нет. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах", - резюмировала Анна Неплях.

Кто такая Анна Неплях

28-летняя украинская модель родом из Днепра. На ее счету победа в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2021". В 10 сезоне шоу "Холостяк" Неплях была в числе учестниц - пыталась найти свою любовь, но не получилось.

Напомним, машину известной голливудской актрисы обстреляли в Лос-Анджелесе.

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