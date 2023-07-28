Россиянка выдавала "перлы", пытаясь доказать свои интеллектуальные способности.

25-летняя Ангелина Бреженская, которая одержала титул "Мисс Москва-2023", стала посмешищем на росТВ. Модель и ведущая решила показать, что получила награду не просто так, но получилось иначе.

Так, россиянка отправилась на шоу к Павлу Воле. В эфире программы он открыто над ней глумился. Ведущий спросил модель о том, являются ли участницы конкурсов красоты в РФ глупыми. Бреженская утверждала, что это не так.

Поэтому Воля сразу же попросил модель назвать столицу Румынии. Сначала она едва ли не "повелась" на подсказку, второй ведущий "помог" Бреженской и сказал, что столицей Румынии якобы является Польша.

"Вот только хотела сказать, да... Босния и Герцеговина?" - предположила россиянка.

Воля принялся "троллить" модель и заявил, что она ответила правильно. Он призвал даже переписать учебники. Бреженская растерялась и пыталась понять, в чем она ошиблась. А когда ей объяснили, что она назвала столицей отдельную страну, россиянка неловко засмеялась.

Помимо этого, "Мисс Москва" ответила на вопрос о том, дается ли россиянкам победа на конкурсах красоты только лишь через постель. Модель попыталась оправдаться, но лишь сильнее себя "зарыла".

"Нет. Не только (через постель - УНИАН), - выдала россиянка.

Не обошлось и без обсуждений внешности модели. На шоу заметили, что всего за пять лет Бреженская сильно изменилась. Однако она не стала признаваться, что сделала операции, а лишь заявила, что все это - "фотошоп".

Напомним, ранее в сети едко высмеяли новую "Миссис Россию-2023". Модель сравнили с клоуном из фильма ужасов.

Вас также могут заинтересовать новости: