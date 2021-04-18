Ксения оставила на своей странице в Instagram лишь рекламные сообщения с Эллертом, а остальные удалила. В чем причина, пока неизвестно.

Сеть заполонили слухи о том, что героиня "Холостячки", известная украинская актриса Ксения Мишина разорвала отношения с победителем шоу Александром Эллертом.

Так, фанаты заметили, что Ксения удалила некоторые кадры с любимым и отписалась от него в Instagram.

Подогрели слухи о расставании пары и последние фотографии на странице Мишиной в соцсети с празднования дня рождения ее сына Платона: там нет ни Эллерта, ни его дочери Эли.

В комментариях под этим постом актрисы ее засыпали вопросами, а где же ее избранник и его дочь.

Что известно об отношениях Мишиной и Эллерта

18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса ответила взаимностью на признание Александру Эллерту.

Со временем пара начала жить вместе. Они неоднократно делились общими фотографиями. Также Ксения и Александр вместе с детьми от предыдущих браков ездили на отдых.

Кроме того, и Мишина, и Эллерт не стеснялись публично говорить о любви, а также говорили о предстоящей свадьбе.

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Автор: Ольга Робейко