Неужели Мишина и Эллерт больше не вместе? / фото СТБ

Сеть заполонили слухи о том, что героиня "Холостячки", известная украинская актриса Ксения Мишина разорвала отношения с победителем шоу Александром Эллертом.

Так, фанаты заметили, что Ксения удалила некоторые кадры с любимым и отписалась от него в Instagram.

false

Подогрели слухи о расставании пары и последние фотографии на странице Мишиной в соцсети с празднования дня рождения ее сына Платона: там нет ни Эллерта, ни его дочери Эли.

Фотографии со дня рождения сына Мишиной / фото instagram.com/misha.k.ua
Фотографии со дня рождения сына Мишиной / фото instagram.com/misha.k.ua

В комментариях под этим постом актрисы ее засыпали вопросами, а где же ее избранник и его дочь.

false
false
false

Что известно об отношениях Мишиной и Эллерта

18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса ответила взаимностью на признание Александру Эллерту.

Со временем пара начала жить вместе. Они неоднократно делились общими фотографиями. Также Ксения и Александр вместе с детьми от предыдущих браков ездили на отдых.

Кроме того, и Мишина, и Эллерт не стеснялись публично говорить о любви, а также говорили о предстоящей свадьбе.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко