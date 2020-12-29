Они хотят устроить веселую вечеринку для родных и близких.

Украинская актриса Ксения Мишина и ее избранник, шоумен Александр Эллерт рассказали, что хотят не традиционную украинскую свадьбу, а скорее классную и веселую вечеринку для родных и близких.

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Об этом сообщают Факты.

После торжества молодые хотят улететь на отдых за границу. При этом это пока только планы, так как влюбленные еще не собираются жениться. Они рассказали, что поклонники обязательно узнают об их свадьбе, когда они выберут дату.

"Касательно свадьбы у нас одинаковые желания. Мы хотим классную вечеринку устроить для ближайшего окружения. А после - куда-то полететь", - поделилась Мишина.

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Автор: УНИАН