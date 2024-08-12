Модель поделилась фотографией в новом статусе.

Украинская модель, победившая на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная" в 2022 году, Виктория Апанасенко беременна первенцем. Она показала свой заметно округлившийся животик.

Радостную новость 30-летняя знаменитость сообщила в своем Instagram. Она поделилась черно-белым кадром, на котором предстала в длинном изысканном платье с большими вырезами. На фото заметен беременный животик Апанасенко. Вероятно, Виктория находится уже на последних месяцах беременности, но новостью решила поделиться только сейчас.

"Мама маленького львенка", - подписала кадры модель.

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Пока что модель не раскрывает срок беременности и пол будущего малыша. В комментариях подписчики изрядно обрадовались новости и оставили немало приятных слов для Апанасенко:

"Вика, поздравляю тебя!"

"Викуля, какие замечательные новости, поздравляем"

Какая новость! Поздравляю вас! Тебе невероятно идет"

"Поздравляю тебя! Желаю тебе невероятно красивого ребенка, как ты, а также умного и здорового. Пусть этот новый этап в твоей жизни принесет только радость и счастье. Ты будешь замечательной мамой!"

К слову, Виктория победила на конкурсе национальных костюмов и обладательница специальной награды "Дух карнавала" на "Мисс Вселенная 2022", на котором представляла Украину.

В 2016 году она снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019 году сыграла роль в комедийном сериале "Короли палат".

Как известно, Апанасенко в марте прошлого года вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли Александра Борнякова.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" впервые показала своего мужа-чиновника.

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