Бессменная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая трогательно поздравила его с днем рождения.

Украинская телеведущая и бывшая модель Катя Осадчая, которая недавно пополнила ряды многодетных мам, показала своего младшего брата Владимира. Она на своей странице в Instagram поздравила его с днем рождения и опубликовала несколько снимков.

Наш чемпион, с днем рождения, братик! Пусть покоряются все вершины: спортивные и не только, - подписала Катя Осадчая.

Звезда "Светской жизни" более пятнадцати лет работает на телевидении. Ее острых вопросов боятся не только звезды шоу-бизнеса, но и политики. Знаменитость предпочитает не давать публичных интервью и редко делится подробностями жизни. Однако на этот раз Осадчая порадовала поклонников, показав красавца-брата.

Читайте также"Я ныла, плакала": звезда "Женского квартала" рассказала о ДТПСудя по фото в его микроблоге, он занимается серфингом и вейкбордингом. Также брат телеведущей много путешествует. Что касается его личной жизни, то в Сети информации об этом нет.

Отметим, что, Катя Осадчая живет в браке с Юрием Горбуновым. Они познакомились в 2005 году, но только спустя десять лет у них завязался служебный роман. На сегодняшний день звездная пара воспитывает 4-летнего Ивана и месячного Данила. Кроме того, у Осадчей есть 19-летний сын Илья от первого брака с бывшим политиком Олегом Полищуком.

Напомним, Катя Осадчая, которая на днях проехалась из Трускавца во Львов на полицейском автозаке, извинилась за этот поступок. Отметим, звезда 1+1 опаздывала на поезд, поэтому ей пришлось воспользоваться услугами полицейских. В результате в сети разгорелся скандал. Многие пользователи соцсетей были недовольны таким поступком Осадчей.

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Автор: Каролина Гайдук