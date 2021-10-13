Украинская певица Мика Ньютон (Оксана Грицай, — УНИАН) выразила свою позицию относительно того, "чей Крым?". Также она призналась, что отказалась от концертов в России.
35-летняя артистка несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Она не скрывает, что мечтает покорить американского зрителя. Однако тяжелая болезнь внесла коррективы в ее певческую карьеру.
Читайте также"Влезла в драку": MamaRika защитила свою подругу от насильникаНедавно Мика Ньютон на своей личной странице в Instagram отвечала поклонникам. Один из них задал провокационный вопрос: "В Россию вернуться не хочешь?", — спросил фанат.
По словам артистки, тема политики ей не близка. Несмотря на это, Мика Ньютон высказала свое мнение.
"Я считаю, что Крым – это Украина. Я уважаю всех своих поклонников, но это для меня очень принципиально. И я отказываюсь от всех концертов в РФ (включая корпоративы) уже много лет", – заявила Ньютон.
Мика Ньютон: творчество и отношения
- Мика Ньютон получила огромную популярность в Украине и во всем СНГ после выхода таких треков, как: "В плену", "Лунопарк", "Белые лошади". Эти композиции стали саундтреками к сериалам "Кадетство" и "Кремлевские курсанты".
- В 2011 году она представляла Украину на престижном конкурсе Евровидение, Мика Ньютон заняла 4-е место.
- В 2020 году рассказала, что сумела преодолеть онкологию.
- Мика Ньютон счастлива в личной жизни, в 2018 году вышла замуж за владельца американского модельного агентства "Saint Agency" Криса Сааведру. Пара мечтает о детях.