Бывшая участница песенного конкурса Евровидение почти десять лет назад переехала в Калифорнию.

Украинская певица Мика Ньютон (Оксана Грицай, — УНИАН) выразила свою позицию относительно того, "чей Крым?". Также она призналась, что отказалась от концертов в России.

35-летняя артистка несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Она не скрывает, что мечтает покорить американского зрителя. Однако тяжелая болезнь внесла коррективы в ее певческую карьеру.

Читайте также"Влезла в драку": MamaRika защитила свою подругу от насильникаНедавно Мика Ньютон на своей личной странице в Instagram отвечала поклонникам. Один из них задал провокационный вопрос: "В Россию вернуться не хочешь?", — спросил фанат.

По словам артистки, тема политики ей не близка. Несмотря на это, Мика Ньютон высказала свое мнение.

"Я считаю, что Крым – это Украина. Я уважаю всех своих поклонников, но это для меня очень принципиально. И я отказываюсь от всех концертов в РФ (включая корпоративы) уже много лет", – заявила Ньютон.

Мика Ньютон: творчество и отношения

Мика Ньютон получила огромную популярность в Украине и во всем СНГ после выхода таких треков, как: "В плену", "Лунопарк", "Белые лошади". Эти композиции стали саундтреками к сериалам "Кадетство" и "Кремлевские курсанты".

В 2011 году она представляла Украину на престижном конкурсе Евровидение, Мика Ньютон заняла 4-е место.

В 2020 году рассказала, что сумела преодолеть онкологию.

Мика Ньютон счастлива в личной жизни, в 2018 году вышла замуж за владельца американского модельного агентства "Saint Agency" Криса Сааведру. Пара мечтает о детях.

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Автор: Каролина Гайдук