"Главное, чтобы стоял": Поплавский рассказал о своей любви к девушкам
17:31, 19 июня 2020Звезды
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Михаил Поплавский считает, что богатый мужчина никогда не будет старым.
Поплавский рассказал о сексе / фото instagram.com/poplavskiy_michail
Поющий ректор Михаил Поплавский часто проводит прямые эфиры в Instagram. На этот раз он рассказал о своей любви к девушкам.
По его словам, он никогда не отказывает женщинам. Также Поплавский уверен, что богатый мужчина никогда не будет старым.
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"Главное, чтобы писюньчик стоял. Самец есть самец, но у мужчины еще есть деньги", - сказал артист.
Как отметил поющий ректор, если женщина хочет, чтобы мужчина всецело был ее, то она должна быть жрицей ночи. Также Поплавский рассказал, спал ли он с молоденькими студентками.
"Ну разве с ними уснешь?", - говорит Поплавский.
Как сообщал УНИАН, ранее были названы топ-5 трендов в сексе.
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