"Главное, чтобы стоял": Поплавский рассказал о своей любви к девушкам

Михаил Поплавский считает, что богатый мужчина никогда не будет старым.

Поющий ректор Михаил Поплавский часто проводит прямые эфиры в Instagram. На этот раз он рассказал о своей любви к девушкам.

По его словам, он никогда не отказывает женщинам. Также Поплавский уверен, что богатый мужчина никогда не будет старым.

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"Главное, чтобы писюньчик стоял. Самец есть самец, но у мужчины еще есть деньги", - сказал артист.

Как отметил поющий ректор, если женщина хочет, чтобы мужчина всецело был ее, то она должна быть жрицей ночи. Также Поплавский рассказал, спал ли он с молоденькими студентками.

"Ну разве с ними уснешь?", - говорит Поплавский.

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