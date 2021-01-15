Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая 8 января родила вторую дочь, активно ведет страницу в Instagram.
Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли родила дочь (фото)Она снова порадовала поклонников и опубликовала новые снимки со стильной фотосессии.
На фото звезда сериала "Великолепный век" позировала в роскошном платье серо-черного цвета с глубоким декольте. Актриса нанесла легкий нюдовый макияж. Волосы Мерьем распущены, а голову украшает замысловатий обруч в виде ветки.
Актриса никак не подписала новые снимки.
Фото было сделано на берлинской студии Keyi Studio, которой руководят Изабелла Хробок и Гжегож Бачински.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.
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