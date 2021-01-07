37-летняя актриса находится на последних месяцах беременности.

Звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли снова порадовала поклонников, опубликовав новое беременное фото.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли предстала в чувственном образеНа черно-белом снимке, автором которого стал фотограф MUPortrait, актриса позировала, демонстрируя большой живот.

Мерьем запечатлена на улице в теплой одежде. Она надела забавный свитер с рисунком, шапку, пуховик и лосины. Мерьем расстегнула пуховик, таким образом показывая живот.

Кроме того, звезда выложила еще одно фото. Это портретный снимок, на котором видно, что актриса не нанесла ни грамма косметики, а решила похвастаться своей естественной красотой.

Мерьем Узерли живет в Берлине и воспитывает 6-летнюю дочь Лару от предыдущих отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешом. Сейчас она беременна во второй раз и пребывает на последнем триместре. Имя отца ребенка она не называет, но призналась, что он сделал ей предложение, поэтому скоро они узаконят свои отношения. Также знаменитость немного переквалифицировалась в бизнес-леди и открыла кафе, где продают кофе и шоколадные сладости, передает ТСН.

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Автор: УНИАН