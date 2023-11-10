Он заявил, что не хотел бы жить в Украине.

Российский актер, осудивший войну в Украине, Алексей Панин внезапно пренебрежительно высказался об Украине и жителях страны. Он сообщил, что не хочет жить в России, но и в Украину в то же время переезжать не будет.

"Я в России жить не хочу ни с Путиным, ни без Путина. Потому что я не верю в то, что русский мозг, русского человека, как-то так при моей жизни поменяется, что вдруг я проснусь в стране, в которой мне приятно находится. В России мне меньше всего приятно. Да и в Украине я жить бы не стал... В чем-то мы один народ, в чем-то не один", – заявил Панин в интервью для YouTube-канала "Иммиграция в США".

Он добавил, что якобы объездил всю Украину и сказал, что в чем-то украинцы и россияне - один народ.

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"Я объездил всю Украину вдоль и поперек. Там такие же, как и у нас. Простите, но в городе Конотопе ты увидишь такое же говно, которое ты увидишь в любом российском городе", – выдал Панин.

Напомним, в начале полномасштабного российского вторжения Алексей Панин осудил преступный режим Кремля и войну в Украине. Он говорил, что хочет приехать в Украину. Но сейчас он удивил своими высказываниями относительно нашей страны и наших людей.

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