Исполнитель также раскрыл, удается ли ему откладывать средства.

Популярный украинский певец Melovin, настоящее имя которого Константин Бочаров, которому ранее призналась в любви Ирина Билык, откровенно рассказал о своих заработках во время большой войны. Исполнитель признался, сколько ему нужно на жизнь в Киеве, и удается ли ему откладывать средства.

Артист в интервью для Славы Демина рассказал, что в год ему удается заработать более миллиона гривень. Однако большая часть этих денег идет на выплату зарплат для его команды. Ежемесячно на это тратится примерно по 100 тысяч гривень. На свою жизнь знаменитость оставляет примерно 50 тысячь гривен каждый месяц. Эту сумму он тратит на закрытие базовых потребностей.

"Проект зарабатывает в год где-то более миллиона гривень. Где-то 100 тысяч гривень мне обходится команда в месяц. У меня где-то остается 50 тысяч. Смотря, есть ли какая-то рекламная интеграция большая. Это лично мои расходы, не снимать клип и всякое такое прочее", - поделился Melovin.

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Бочаров также добавил, что ему даже удается откладывать. Примерно 10% от заработанных денег он откладывает раз в месяц. По его словам, ему не хватает 40 тысяч гривень на жизнь, поэтому часто он ищет другие возможности, чтобы заработать. В частности, сейчас ему приносит доход не только музыка и рекламные интеграции, но и продажа его дневника ментального здоровья, блесков для губ, мерч, а раньше Константин продавал авторские духи.

"Из этих денег себе откладываю на подушку условную, типа пятерку (5 тысяч гривень - УНИАН). Мне не хватает 40 тысяч гривень. Поэтому я всегда ищу возможности, где можно заработать деньги", - подытожил знаменитость.

Напомним, ранее Melovin поддержал Зеленского после перепалки с Трампом. Он опубликовал фото, на котором показался без одежды и с надписью на своем теле: "Сила не в костюме". Таким образом исполнитель продемонстрировал, что одежда не имеет значения, когда на кону стоят более важные дела. А также он призвал украинцев объединиться в эти сложные времена.

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