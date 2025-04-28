Артист также признался, почему жизнь с дедушкой его травмировала на всю жизнь.

Украинский певец Melovin впервые рассказал о серьезном заболевании своего дедушки.

Оказалось, что в детстве примерно 5-6 лет артист и его родители жили с дедушкой. У мужчины была деменция (состояние, когда у человека ухудшается память, мышление, поведение и способность принимать решения - УНИАН). Из-за этого Melovin не спешил домой после школы, ведь ему было некомфортно оставаться с ним.

"Я оставался в актовом зале в школе, чтобы не идти домой. Не хотел контактировать, мне было некомфортно. Дома был у нас дедушка, а у него была деменция и было очень сложно жить. Он кричит ночью по два раза и ты не спишь. Я убирал за ним все. Его не хотели никуда забирать, так решили, чтобы он был дома", - признался певец в интервью Славе Демину.

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Он также добавил, что такое состояние дедушки его очень пугало. Об этом исполнитель сказал так:

"Я думаю, ребенок не должен был бы это все видеть, честно. Это человек-ребенок, но и я ребенок. Травмировало ли это меня? Да! А откуда моя тревожность? Серьезно? Каждый день засыпать и просыпаться по два раза за ночь, потому что крик взрослого человека - это страшно".

Но однажды, по словам артиста, был случай, который он до сих пор не может забыть. Поведение дедушки стало неконтролируемым и принесло реальную угрозу для жизни его матери.

"У мамы был случай, когда он врезал, она вся в крови была. Мы выбегали на улицу к соседям прятаться. Это был финальный момент, когда я помню собирался в школу, я выбежал на улицу босой от страха, он все, у него что-то случилось с мозгом. Дедушка взял большую палку деревянную и мама его держала, соседи кричали: "Помочь ли? Может, вызвать полицию?". И он ударил по голове, я никогда не забуду мамин крик. Это нанесло мне непоправимую травму", - вспомнил Melovin.

Напомним, ранее певец Melovin рассекретил, сколько зарабатывает и какую сумму тратит ежемесячно во время войны.

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