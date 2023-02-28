Об этом стало известно из объявления о продаже недвижимости.

Украинская певица Вера Брежнева и ее муж, композитор Константин Меладзе выставили на продажу свою недвижимость в России. Речь идет об элитном особняке в Московской области. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на риэлтора, который занимается продажей объекта.

В том, что это именно дом Брежневой и Меладзе, сомнений нет, поскольку певица неоднократно показывала кадры оттуда в своем блоге.

Как известно, дом, который Вера и Константин выставили на продажу, трехэтажный. Он расположен в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк". Общая площадь особняка - 700 квадратных метров. За него звездные супруги хотят 299 миллионов рублей (около 145 миллионов гривень).

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Внутри есть домашний кинотеатр, сауна, три спальни, огромная светлая кухня и столовая, камин. В дизайне интерьера преобладают бежевый, коричневый и кремовый оттенки.

Где сейчас Вера Брежнева

После начала полномасштабной войны артистка покинула РФ. Сначала она занималась тем, что грузила гуманитарную помощь для украинцев на складах в Польше, затем постепенно вернулась в музыку - выпустила украиноязычную песню и дала несколько концертов.

Ходят слухи, что она разорвала все связи со страной-агрессором, однако многие поклонники видят в действиях Брежневой только желание удержать любовь публики.

Напомним, в России Веру Брежневу "вырезали" из сериала "Мажор".

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