Герцоги Сассекские побывают на нескольких официальных мероприятиях.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее сложили королевские полномочия, летом 2021 года посетят Великобританию. Так, они побывают на нескольких официальных мероприятиях.

Кроме того, паре необходимо будет встретиться с принцем Уильямом и королевой Елизаветой II, пишет The Sun.

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По словам королевского эксперта Фила Дампира, Маркл и принц Гарри должны приехать на день рождения королевы Елизаветы II, которое отмечают во второе воскресенье июня. Также 10 июня герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет.

Известно, что 1 июля в день рождения принцессы Дианы установят монумент в ее честь, который принц Гарри и Уильям заказали еще в 2017 году.

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В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии.

31 марта принц Гарри и Меган Маркл перестали официально представлять британскую королевскую семью. Их также лишили государственного финансирования.

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

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Автор: УНИАН