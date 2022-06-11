Украинская певица показала новое фото.

Украинская исполнительница и продюсер Наталья Могилевская поделилась новым снимком, сделанным в автомобиле. Она рассказала, что именно машина в последнее время стала ее новым домом. Также в своей Instagram-публикации Наташа похвасталась цветами, которые ей подарили военнослужащие.

"Моя машина сегодня стала моим домом, который украшают лесные цветы от военных", - подписала снимок Могилевская.

Отметим, Наталья во время полномасштабной войны на территории Украины ездит к военным и переселенцам, которых поддерживает своим творчеством.

Напомним, недавно Могилевская заинтриговала новым романом. Певица рассказала, что у нее появился возлюбленный, но говорить о личной жизни сейчас она считает неуместным, поэтому представит покорителя своего сердца после победы Украины.

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