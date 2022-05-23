Певица рассказала, что у нее появился возлюбленный.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская заинтриговала публику информацией о том, что у нее появился мужчина. Однако его имени она не называла.

В одном из своих интервью артистка отметила, что возлюбленный очень ее поддерживает и гастролирует с ней даже в опасных регионах нашей страны.

"Мы провели с ним все это время. Он ездит со мной, защищает меня, потому что мы бываем в таких местах, военные части которых исчезли и под землей проводят свою работу, но для врага их не существует. Под прицелом находятся больницы, в которых мы бываем. Вообще на линии фронта, в 10 километрах от линии фронта мы даем концерты. Это очень опасные места. Он очень меня защищает", - поделилась Могилевская.

Однако Наталья считает, что рассказывать сейчас о таком - неуместно. Поэтому детали своей личной жизни пообещала раскрыть после победы в войне с Россией.

"Я считаю, что во время войны все истории любви неуместны. Нашу историю мы обязательно расскажем, но уже после войны. Я очень благодарна ему за то, что он был рядом", - резюмировала артистка.

Напомним, в Мариуполе после обстрела оккупантов погиб родной дядя Натальи Могилевской.

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