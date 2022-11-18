Девочка недавно начала обучение в Лондоне. Там она теперь и живет, поэтому редко видится с родителями.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша впервые за долгое время встретилась со своим отцом Вадимом. Он ненадолго заехал в Лондон, где девочка учится. Снимки Маша опубликовала в своем Instagram-блоге.

Девочка призналась, что у них с отцом было не так много времени для общения - они пробыли вместе всего лишь час. Родственники отправились в лондонский паб, где пообщались за бокалом пива.

Отметим, после 24 февраля Оля Полякова вывезла своих дочерей Машу и Алису за границу. Сначала они жили во Франции. Перед началом учебного года Оля отправила дочерей в Лондон. Маша поступила там в престижный колледж BMus, а Алиса пошла в школу.

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Сама Оля Полякова время от времени появляется в Украине, а также путешествует по миру, давая благотворительные концерты в поддержку родной страны. Недавно стало известно, что она приняла участие в шоу "Танцы со звездами" в Грузии. Все для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к войне в Украине.

Напомним, дочь Поляковой рассказала, с какой проблемой столкнулась в Лондоне.

Также УНИАН писал, что Оля Полякова выступила на грузинских "Танцах со звездами".

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