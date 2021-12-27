MARUV похвасталась пикантным фото.

Украинская певица MARUV, которая последнее время часто выступает в РФ, опубликовала в своем инста-блоге новую фотографию.

В кадре она позирует, сидя на диванчике, в ярком боди, усыпанном стразами. Также она надела высокие сапоги на завязках и лакированные перчатки. А вот голову она украсила кепкой. Эффектности образу добавили темные очки в белой оправе и красные губы.

Читайте такжеДорофеева показала свои фото, "утвержденные" ДантесомОтметим, на снимке MARUV раздвинула ноги, прикрыв интимную зону руками. Впрочем, для певицы такое фото стало не первым. Она часто показывает подобные снимки, которые скромностью и не пахнут.

"Вульгарно", "Хватит, а то разошлась уже", "Спасибо, хоть "девку" свою прикрыла", "Трансик новогодний", "Из тебя выйдет топовая порномодель", - пишут в сети.

Напомним, ранее MARUV вспомнила об украденной сумке с деньгами и "странном" воре.

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