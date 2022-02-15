Отцом ребенка является супруг артистки и ее PR-менеджер Александр Корсун.

Украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун, — УНИАН.) подтвердила слухи о своей беременности.

Радостную новость артистка сообщила в Instagram в свой день рождения, 15 февраля.

"Та-дам! У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!" - написала эпатажная звезда.

Свой пост она сопроводила серией фотографий в латексном наряде, в котором видно "беременный" животик. MARUV не раскрыла ни срок беременности, ни пол будущего малыша.

На снимках артистка предстала в черном латексном платье и высоких сапожках. Свой образ она дополнила массивным ожерельем.

Напомним, недавно MARUV заявила, что устала от творческой деятельности, поэтому берет паузу. В связи с этим в сети появились слухи о беременности звезды. Сама певица сначала не комментировала слухи об интересном положении, но вот инсайдеры СМИ сообщали, что в семье артистки грядет пополнение.

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